半数美国人支持大麻合法化--调查

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透10月17日电---盖洛普（Gallup）周一发布的调查显示，一半美国人支持大麻使用合法化，支持率渐增或形成压力，最终迫使美国对大麻的禁令。
调查显示，对于大麻使用合法化，自由主义者及30岁以下的成人支持率最高，超过60%。65岁以上的美国人支持率最低，仅为31%。
调查综述称：“近些年，大麻合法化得到越来越多人的支持，如今支持率升至50%，刷新历史纪录。”46%的被访者称，使用大麻仍应是非法的。
“如果要求大麻合法化的呼声继续高涨，压力或让国家法律屈从于人民意志。”
盖洛普称，1969年仅有12%的美国人支持使用大麻合法化，2000年和2009年分别为30%和40%。去年，盖洛普调查发现，70%的美国人支持医用大麻合法化。
1996年，加州成为美国首个允许大麻作为药物使用的州，有些州根据各州情况也随之仿效。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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