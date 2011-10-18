朝鲜称资本主义正退出历史舞台

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透首尔10月18日电---朝鲜对其政治体制自鸣得意，对目前全球针对资本主义举行的大规模抗议活动幸灾乐祸。
朝鲜中央通讯社（KCNA）周二发表文章，题目是《资本主义没有未来》。
“资本主义世界解决现有危机的唯一出路是，摈弃资本主义体制。资本主义剥削人民，遭人民遗弃，正在退出历史舞台。”
文章还称：“只要资本主义市场经济存在，西方国家就无法逃出周期性危机。”
近几个月，朝中社发表了有关金融危机的系列文章。“占领华尔街”抗议活动周末蔓延至全球後，朝中社还发表文章，为“工人阶层的斗争”鼓掌。
“‘占领华尔街’是被剥削阶级对剥削者沉积已久的愤怒的爆发，”文章称，这是“资本主义制度形成300多年以来，史上最大规模的抗议活动”。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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