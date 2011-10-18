苹果第四季业绩逊于预期 股价急挫

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
* 营收和净利均不及预期
* 业绩罕见的令市场失望
* 股价应声急挫
路透旧金山10月18日电---美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布的业绩罕见的不及市场预期,因其旗舰产品iPhone销售远逊预期,拖累该股急挫.
苹果公布业绩期内销售1,707万部iPhone,远低于分析师预计的约2,000万部後,该股应声重挫逾5%至不到400美元.
这是新任执行长库克8月接任乔布斯以来首份季度业绩报告.
苹果公布第四季营收增至282.7亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场原预计苹果第四季营收为296.9亿美元.
该公司公布第四季净利为66.2亿美元,或每股盈利(EPS)为7.05美元,市场原预计EPS为7.39美元.
苹果在会计年度第四季销售了1,112万台iPad平板电脑和489万台Macs.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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