美国股市尾盘急升大幅收高

* 关于欧元区救助基金的报导暗示此事有进展,从而提振股市

* 最後一小时成交放量

* 银行股大涨,美国银行升10%

* 道指劲升1.6%,标普500指数大涨2%,Nasdaq指数上扬1.6%

路透纽约10月18日电---美国股市周二尾盘急升,因投资者关注有关扩容欧元区救助基金的一项报导,遂大举推升股市.

美国三大股指大幅上扬,此前英国卫报报导称,作为解决欧债危机计划的一部分,法国和德国将把欧元区救助基金增至2万亿(兆)欧元.

投资者和买家纷纷买入金融股,周二开盘时该类股表现疲弱,但後因上述消息而获得上涨动能.美国银行(BAC.N) 暴涨10.1%,报6.64美元,Direxion Financial Bull 3X ETF(FAS.P)成交量升至去年4月以来的最高.

不过收盘後,苹果(AAPL.O)公布的第四季业绩罕见的逊于市场预期,拖累股价急挫,标准普尔500指数期货和Nasdaq指数期货也应声下滑.

"在昨天德国暗示欧债危机难以全面解决前,过去两周欧洲局势确实是股市上涨的动因,"Cabrera Capital Markets驻波士顿资深股票交易商Larry Peruzzi称.

"但如果欧洲再传出什麽坏消息,市场会轻易转向."

高盛(GS.N)大涨5.5%,报102.25美元,此前该银行公布罕见地录得季度亏损,但高盛表示将削减包括雇员薪资在内的成本.

在英国卫报报导此事後,股市成交很快放量,最後一个小时纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的成交量为29亿股,全天成交量为88亿股,高于今年迄今的日成交均值约80亿股.

道琼工业指数急升180.05点,或1.58%,报11,577.05点;标准普尔500指数劲扬24.52点,或2.04%,报1,225.38点.Nasdaq指数上扬42.51点,或1.63%,报2,657.43点.

CBOE波动率指数VIX下跌近5%,但仍高于30.

金融股涨幅居前,KBW银行股指数劲升5.6%.

美国住宅建筑类股上涨,受益于住宅建筑数据强劲,该数据暗示楼市正在改善.KB Home (KBH.N)暴涨11.6%,报7.02美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。