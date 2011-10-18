英特尔第四季财测超市场预期

* 第四季财测超市场预期

* GAAP每股盈利为0.65美元

* 股价盘後上涨

路透旧金山10月18日电---全球最大晶片生产商英特尔(INTC.O)周二预期的第四季营收高于市场预期,尽管担忧平板电脑的普及性不断提升,以及经济状况不稳将蚕食对个人电脑的需求.

英特尔称,第四季营收为147亿美元,加减5亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为142.3亿美元.

全球80%的电脑使用英特尔的处理器,但该公司在诸如苹果(AAPL.O)的iPad和谷歌(GOOG.O) Android的智能手机等移动电子产品市场未能抢得先机.且该公司越发依赖中国和其新兴市场来弥补美国和欧洲市场的疲弱销售.

英特尔第三季公认会计原则(GAAP)净利为35亿美元,增长17%,合每股盈利0.65美元.

该公司期内非GAAP营收为143亿美元,增长29%,根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为138.7亿美元.

盘後,英特尔上扬2.6%,报23.37美元,该股在常规交易时段收高0.52%,报23.40美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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