穆迪将西班牙债信评等调降两个级距

路透纽约10月18日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二将西班牙主权债信评等调降两个级距,称银行和企业债务水准高企,使该国易受资金压力影响.

穆迪称,欧元区成长前景恶化,亦令西班牙在达成雄心勃勃的财政目标上面临更大挑战.

穆迪警告称,若欧元区债务危机进一步升高,西班牙评等可能再次遭调降.

"自从7月底将西班牙评等置入观察後,尚未见有关于当前主权债务危机的可信解决方案,且不论如何,对于该地区政治团结和成长前景的信心,需要一段时间才能完全恢复,"穆迪在报告中称.

穆迪此举增大了欧元区领导人的压力.欧盟将于本周末召开峰会,讨论危机解决方案.英国卫报周二称,德法两国已达成共识,将把欧元区抒困基金规模提高至2万亿(兆)欧元,推动市场上涨.

穆迪是近几周来第三家调降西班牙评级的主要评级机构.不过,穆迪比对手步子更大,将西班牙评级调降两个级距,从Aa2降至A1.

标准普尔和惠誉都是下调西班牙评级一个级距.

市场分析师称,这条消息尽管在意料之中,但却凸显出欧债危机的严峻形势.

MF Global外汇及固定收益分析师Jessica Hoversen指出:"若欧元区找不出稳定局势的方法,西班牙债券收益率(殖利率)将继续上升,他们就将面临融资困境."(完)

--编译 王冠中/程琳;审校 孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。