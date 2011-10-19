汽油价格劲扬推升美国9月PPI

* PPI较前月上涨0.8%,为五个月来最大涨幅

* 扣除食品及能源的核心PPI较前月上涨0.2%

* 汽油价格推高PPI,轻型卡车提振核心PPI

* 数据提高了推出更多货币刺激政策的门槛

路透华盛顿10月18日电---美国9月生产者物价指数(PPI)录得五个月来最大涨幅,因汽油价格飙升.但核心PPI仅微升,暗示物价压力不太可能持续.

汽油价格飙升料仅为暂时现象.这份周二公布的报告细节显示,通胀压力足以将美国联邦储备委员会(美联储,FED)进一步放宽货币政策的门槛维持在高位.

"没有迹象显示存在美联储约一年前担忧的通缩压力,因此进一步量化宽松的门槛已经高于一年前,"HIS Global Insight首席美国经济分析师Nigel Gault表示.

劳工部公布,上月经季节调整的PPI较前月上涨0.8%,而8月则为持平.分析师先前预期9月PPI上涨0.2%.

扣除食品及能源的核心PPI增长0.2%,8月为上涨0.1%.

分析师预计,在未来六到12个月中,国内和全球经济增长疲弱将抑制通胀.不过他们预测,物价不太可能下跌.去年11月美联储推出了6,000亿美元的购债计划,以抵抗通缩风险且帮助刺激经济增长.

周二公布的数据表明,中国第三季国内生产总值(GDP)的增速为逾两年来最慢[ID:nCN1157728];德国10月投资者和分析师的信心则降至近三年以来的最低.

美国金融市场几乎未受PPI数据影响.但美国股市尾盘上涨,因有报导称,法国和德国已经同意提高欧元区金融援助基金规模.

美国公债价格下跌,美元指数微跌.

参看美国PPI数据相关图表,请点击(link.reuters.com/tah54s)

参看美国房屋建商信心相关图表,请点击(link.reuters.com/xuh54s)

**物价逐渐缓和**

上月汽油价格跳升4.2%,创3月以来最大增幅,8月为下滑1%.然而分析师称此大涨归因于数据调整以设法消除季节性波动因素.

但分析师也审慎表示,周三将公布的数据可能显示消费者物价意外增加.路透调查显示9月消费者物价指数(CPI)料较前月升0.3%;8月为升0.4%.

"从趋势来看物价压力不像之前那麽高,但压力存在之久超乎多数预期."法国巴黎银行驻纽约分析师Jeremy Lawson称."通胀在未来六到12个月将缓和,但缓和的速度将比部分人士希望的慢."

尽管美联储主要关注重点在于核心消费者通胀,但经济分析师表示,潜在的物价压力迹象恐使美联储在权衡协助经济复苏及拉低失业率的进一步选项时,可操作的空间较小.

"在经济慢慢改善的背景下,续有类似这些的通胀数据出炉,美联储会发现,很难就推出新一轮量化宽松达成协议."RDQ Economics首席分析师John Ryding表示.

近几周来,随着零售销售和贸易数据显示第三季经济增长加速,美联储采取进一步货币刺激的压力也减轻.

分析师预估国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.3%-2.7%,远较第二季的增长1.3%为快.

**建商信心更为乐观**

经济改善的基调正开始扩及原本低迷的房市.

全美住宅建筑商协会(NAHB)在一份报告指出,10月美国房屋建筑商信心攀升至近一年半最高,尽管仍远低于市场形势改善相应的水准.

汽油并非趸售(批发)物价大涨背後的唯一肇因.上月食品价格涨幅也相对较大,上升了0.6%,不过仍低于8月的增速.

轻型卡车价格也增0.6%--这个因素占核心PPI上升的三分之一.

然而汽车价格继8月下滑0.4%後,9月再跌0.5%.今年稍早由于日本地震导致供应短缺,汽车价格曾一度激升.

9月PPI较上年同期上升6.9%,较8月的升6.5%加速.9月核心PPI则较上年同期上升2.5%,升幅持平8月.(完)

--编译/审校 梁睿雪/兰秀娟/张若琪/张涛

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