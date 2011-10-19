德法同意提高欧元区援助基金规模

路透纽约10月18日电---英国卫报周二报导称,法国和德国已经同意提高欧元区金融援助基金规模至2万亿(兆)欧元(2.76万亿美元).这是解决欧洲债务危机计划的一部分,该计划或将在周日的欧盟峰会上获得支持.

该报援引欧盟高级外交官报导称,欧元区将同意4,400亿欧元的援助基金规模扩大至大约2万亿欧元,一旦希腊或其他任何欧元区国家出现违约,向受困政府以及银行施以援手.

报导还称,对该计划在欧盟峰会获得批准的信心增强;之前穆迪警告,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国AAA的债信评级置于负面观察名单.

不过,欧元区一位消息人士告诉路透,并没有谈论此类计划.

稍早,德国总理梅克尔曾警告道,领导人无法通过一次峰会便解决此次债务危机.

受英国卫报的报导影响,标准普尔500指数和欧元均上涨,但交易商称,他们采取观望态度.

如果此报导成真,那麽该消息"将是市场所盼望的消息,2万亿欧元似乎规模适当,"Forex.com首席策略师Brian Dolan称.

但是,他补充道,"我必须对此消息持保留态度.我们曾看过许多这样的报导,但第二天一早总是令人失望."

市场担心欧洲领导人无法就一项解决危机的计划达成一致,此场危机已迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求援助,并推高了意大利和西班牙的借款成本.

在问题公债上曝险很高的欧洲银行业者发现融资难度上升,引发政府或需救援这些银行的担忧.

据英国卫报报导,德法两国均认为,应对银行进行资本重组,使其资本充足率提高至9%.这是欧盟银行业管理局(EBA)在对60-70家具有系统重要性银行的曝险水平进行研究後要求达到的资本水准.

该报并称,尽管德法两国的银行据称有能力靠自身实力达到新的资本要求,但其他国家的银行或许需要政府或扩大後的欧洲金融稳定机构(EFSF)帮助.

据称在提高民间参与希腊救援程度问题上德法进一步接近达成共识.7月达成的希腊债券扣减率为21%,但金融财政状况恶化促使德国提出最高50%的扣减率.(完)

--编译 王兴亚/许娜/程琳;审校 张涛

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