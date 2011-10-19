中国股市盘前看点--10月19日

要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国公布9月FDI数据
--欧元区8月经常帐/投资流动
--美国9月房屋开工年率,9月消费者物价指数(CPI),9月实质所得,美联储褐皮书
**宏观经济及政策面**
--中国经济持续平稳回落迈向"软着陆"之际,宏观政策是否应转向也引发广泛讨论.对此全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,目前稳健的货币政策取向不应改变,货币总量不能放松.
--国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年9月人民币实际有效汇率指数为125.01,环比上涨3.77%,连续三个月走高,且升幅逐渐扩大.至此,人民币实际有效汇率年内累计升幅已达4.24%.
--美国财政部最新统计数据显示,8月份中国净减持美国国债365亿美元,终结此前连续四个月的净增持.
**重点行业和公司**
--广东美的电器股份有限公司000527.SZ周三公告称,公司大股东美的集团的控制人美的投资控股有限公司拟将美的集团15.3%股权转让予鼎晖和工银国际旗下两家股权基金公司.
--中国太保(601601.SS)(2601.HK)周二发布公布,截止9月底的第三季度实现净利润12亿元人民币,同比增长35.7%.
--中国国务院近日批复,原则同意修订後的重庆市城乡总体规划(2007-2020年),逐步建成为中国内陆先进制造业和现代服务业基地、长江上游地区的金融中心和创新中心.
--中国国有企业1-9月共实现利润总额约1.71万亿元人民币,同比增长19.4%,增速较1-8月继续回落.
**海外动向**
--美国股市周二尾盘急升,因投资者关注有关扩容欧元区救助基金的一项报导,遂大举推升股市.道琼工业指数急升180.05点,或1.58%,报11,577.05点.
**关键点位**
--沪综指考验前期低点2,318点及2,300点整数关口的支撑.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师表示，昨日普涨后今日多数股票回调，拖累指数震荡走低，尾盘量能略有放大助大盘缩减跌幅，但上攻动能不足仍然不足。由于投资者对后期流动性可能趋紧仍有担忧，场内观望氛围仍然浓厚。