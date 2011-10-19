中国股市盘前看点--10月19日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国公布9月FDI数据

--欧元区8月经常帐/投资流动

--美国9月房屋开工年率,9月消费者物价指数(CPI),9月实质所得,美联储褐皮书

**宏观经济及政策面**

--中国经济持续平稳回落迈向"软着陆"之际,宏观政策是否应转向也引发广泛讨论.对此全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,目前稳健的货币政策取向不应改变,货币总量不能放松.

--国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年9月人民币实际有效汇率指数为125.01,环比上涨3.77%,连续三个月走高,且升幅逐渐扩大.至此,人民币实际有效汇率年内累计升幅已达4.24%.

--美国财政部最新统计数据显示,8月份中国净减持美国国债365亿美元,终结此前连续四个月的净增持.

**重点行业和公司**

--广东美的电器股份有限公司000527.SZ周三公告称,公司大股东美的集团的控制人美的投资控股有限公司拟将美的集团15.3%股权转让予鼎晖和工银国际旗下两家股权基金公司.

--中国太保(601601.SS)(2601.HK)周二发布公布,截止9月底的第三季度实现净利润12亿元人民币,同比增长35.7%.

--中国国务院近日批复,原则同意修订後的重庆市城乡总体规划(2007-2020年),逐步建成为中国内陆先进制造业和现代服务业基地、长江上游地区的金融中心和创新中心.

--中国国有企业1-9月共实现利润总额约1.71万亿元人民币,同比增长19.4%,增速较1-8月继续回落.

**海外动向**

--美国股市周二尾盘急升,因投资者关注有关扩容欧元区救助基金的一项报导,遂大举推升股市.道琼工业指数急升180.05点,或1.58%,报11,577.05点.

**关键点位**

--沪综指考验前期低点2,318点及2,300点整数关口的支撑.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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