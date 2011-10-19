19日盘前分析：底部区域仍需夯实

昨日A股未能延续近期的反弹走势，再度陷入疲软不堪的弱势格局。沪深两市股指在市场资金面紧张以及外盘大跌的拖累下再现放量大幅下跌，尽管昨日中国水电首日上市表现强劲，但是并未扭转颓势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股未能延续近期的反弹走势，再度陷入疲软不堪的弱势格局。沪深两市股指在市场资金面紧张以及外盘大跌的拖累下再现放量大幅下跌，尽管昨日中国水电首日上市表现强劲，但是并未扭转颓势。

从外围市场看，由于周末的欧元区领导人峰会不太可能发布化解危机的全面方案，穆迪警告可能调降法国的主权评级等不利因素影响，欧洲股市温和收跌。而昨夜美国股市则大幅上涨。美国银行财报利好以及法德达成欧元区救援基金EFSF扩容等消息提振了市场。

笔者认为，短期内大盘若不能重新夺回2400点，那麽本次始于2318点的反弹恐将结束，而前期低点或将再度面临考验。

一方面，对市场扩容压力的担忧。随着大盘股中国水电新股上市，後续将有陜煤股份、中交股份、新华保险3只超级大盘股发行，有工商银行、浦发银行、招商银行、交通银行等银行股的巨额再融资，这些大盘股IPO和银行股的再融资，使市场不堪重负。

另一方面，题材股快速降温，石墨烯概念、券商股是近期较为热门的两大题材，得到了一些资金的大力追捧。但是昨日两大题材的炒作同时受到打击，使得题材炒作大大降温。

此外，尽管中国经济正在平稳迈向软着陆，但是中国经济成长放缓却加重了市场担忧，经济增速放缓使得大盘持续反弹缺乏基本面的支持，也导致此前市场一直热盼的政策微调预期有所松动。

总的来说，虽然短期内股指可能继续下探，但是投资者也不用恐慌。A股大幅杀跌的空间有限，在政策没有明朗之前，大盘可能会以窄幅震荡来筑就底部。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。