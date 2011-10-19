美国国家安全顾问将访问中印

路透华盛顿10月18日电---白宫周二表示，美国总统奥巴马的最高国家安全顾问多尼伦(Tom Donilon)本周晚些时候将访问中国和印度。

白宫国家安全顾问多尼伦周五将会见包括中国国务院副总理王岐山和国务委员戴秉国等在内的中国领导人，随後将前往印度访问。

白宫未就此次会谈将涉及的内容提供细节，只是表示，他们将“讨论一系列共同关心的双边、地区和全球问题。”

白宫称：“多尼伦的访问突出了美国政府在亚洲日益发挥领导作用的承诺，我们与中国、印度等新兴国家的合作是这一承诺的重要组成部分。”

多尼伦对印度的访问正值美国与印度宿敌巴基斯坦的关系日益紧张之时。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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