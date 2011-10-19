重庆将打造为内陆先进制造和服务业基地

路透北京10月19日电---中国国务院近日批复,原则同意修订後的重庆市城乡总体规划(2007-2020年),逐步建成为中国内陆先进制造业和现代服务业基地、长江上游地区的金融中心和创新中心.

中国政府网发布该批复并称,要加快重庆市公路、铁路、机场和港口等交通基础设施建设,改善城市与周边地区交通运输条件,把该市建设成为长江上游地区综合交通枢纽和国际贸易大通道.

国务院并要求重庆市到2020年时,将中心城区城市人品控制在700万人以内,城市建设用地控制在561平方公里以内.总体规划确定,重庆城市规划区范围为5,473平方公里,实行城乡统一规划管理.

针对目前国内经济和产业发达地区主要集中于东部及沿海省份,并引发资源配置和经济发展存在区域性失衡的状况,中国决定将东部沿海地区产业向中西部地区转移,以发挥後者资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势,并推动东部沿海地区经济转型升级.(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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