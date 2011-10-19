9月人民币实际有效汇率环比上涨3.77%--BIS

路透上海10月19日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年9月人民币实际有效汇率指数为125.01,环比上涨3.77%,连续三个月走高,且升幅逐渐扩大.至此,人民币实际有效汇率年内累计升幅已达4.24%.

国际清算银行的数据并显示,同期人民币名义有效汇率指数为115.58,环比上涨2.70%.

至9月底,今年以来人民币兑美元汇价有约3.19%的升幅.

2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2010年全年累计升值3.6%.(完)

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--发稿 边竞; 审校 周晓峰/乔艳红

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