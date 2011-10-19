欧美债务危机损及全球FDI--联合国

路透日内瓦10月18日电---联合国周二发布的报告称，尽管今年年初形势相对乐观，但由于企业并购和绿地投资项目减少，下半年全球外商直接投资（FDI）大幅放缓。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）在报告中称：“2011年下半年，欧美债务危机突然恶化，导致第三季度跨国并购增长锐减，并很可能损及四季度重大并购热情。”

去年全球FDI规模增长5%至1.24万亿美元。UNCTAD此前预计，该规模今年有望达到1.4-1.6万亿美元。但目前看来，今年或将只能达到该区间的下限水准。

根据路透社基于UNCTAD数据的计算，今年上半年全球FDI同比增长32%，但第三季度未能延续这一势头，该季度增幅较去年同期缩减约一半。

报告称，尽管企业并购放缓，第三季度交易额仍为2009年初以来第二高位，但目前增势放缓，下档风险增加。

“2011年上半年，跨国并购大幅放缓，进一步表明下半年股权投资或继续下滑。”

2011年第三季度，绿地投资也大幅减少。尽管这一数据或将向上调整，但初估数据显示，这将成为2005年第二季度以来的最低值。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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