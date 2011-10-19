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中国财经 | 2011年 10月 19日 星期三 09:59 BJT

中国8月净减持美国国债365亿美元

路透上海10月19日电---美国财政部最新统计数据显示,8月份中国净减持美国国债365亿美元,终结此前连续四个月的净增持.

数据并显示,8月末中国持有美国国债总额为11,370亿美元,仍列全球首位,上月为11,735亿美元.

美国财政部数据并显示,8月持有美国国债量名列第二的仍为日本,当月日本的持有规模增加218亿美元至9,366亿美元,上月为9,148亿美元.(完)

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--发稿 边竞; 审校 林高丽

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