中国8月净减持美国国债365亿美元

数据并显示,8月末中国持有美国国债总额为11,370亿美元,仍列全球首位,上月为11,735亿美元.

美国财政部数据并显示,8月持有美国国债量名列第二的仍为日本,当月日本的持有规模增加218亿美元至9,366亿美元,上月为9,148亿美元.(完)