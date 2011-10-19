中国8月净减持美国国债365亿美元

要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透上海10月19日电---美国财政部最新统计数据显示,8月份中国净减持美国国债365亿美元,终结此前连续四个月的净增持.
数据并显示,8月末中国持有美国国债总额为11,370亿美元,仍列全球首位,上月为11,735亿美元.
美国财政部数据并显示,8月持有美国国债量名列第二的仍为日本,当月日本的持有规模增加218亿美元至9,366亿美元,上月为9,148亿美元.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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