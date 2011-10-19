吴晓灵：稳健货币政策取向不应改变

路透上海10月19日电---中国经济持续平稳回落迈向"软着陆"之际,宏观政策是否应转向也引发广泛讨论.对此全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,目前稳健的货币政策取向不应改变,货币总量不能放松.

中国证券报周三援引她在出席一论坛时的讲话并称,相关部门应加大对非金融民间机构发展的监管和支持力度,引导民间资金进入实体经济.

吴晓灵认为,放松银根将加剧和积累通胀风险."银根不能放松,金融可以搞活,"她说.

针对最新公布的宏观经济数据,她则表示,"中国经济增长速度再放缓,GDP每年8%的增速也是全球第一.我们不应把注意力完全放在GDP(国民生产总值)数据上,而应放在国民收入分配格局的改变上,并最终实现经济结构转型."

中国国家统计局昨日公布,前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%.尽管增速继续缓步回落,但工业和零售增长则依然表现良好,表明当前国内经济增长动力仍较强劲.

吴晓灵表示,非金融民间机构对于中小企业尤其是微型企业的生存发展起到了重要作用,监管部门应尽量出台相关财税配套政策,引导民间资金更多地进入实体经济领域.

中国温州近来频发因高息借贷、资金链断裂,多家当地企业主"欠款跑路"的系列事件,引发各方关注同时,亦再次将民间金融"阳光化"议题推到台前.

吴晓灵指出,中国的信贷市场未来必须按分层定位经营,大型商业银行等正规金融机构要积极参与国际竞争,不要在国内和中小机构竞争.小额信贷已经被证明是金融系统的重要补充形式,实现普惠性金融能够为城乡低收入群体提供自力更生的重要途径.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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