香港《经济日报》：经济望软着陆 中央两手准备

（10月19日社评）

中国昨公布第三季国内生产总值,按年增长9.1%,显示经济放缓速度温和,可迈向软着陆,中国政府亦借此数据反击外资唱淡中国经济言论.然而内外经济环境日趋复杂,中央面对中小企倒闭危机,欧美可能陷入双底衰退的威胁,宏调虽未致放松,但要保持灵活应变态度.中国经济虽逐步回落,却因宏调政策所致,且仍高于全年8%增长目标,符合中央预期.对中央来说,第三季经济尚佳的表现,显示中国硬着陆的风险极低,反击外资近期大力唱淡中国经济言论.

企业资金断裂欧美经济添压.中央表面虽对前景具有信心,实际却十分谨慎,因为外围经济环境恶化,尤其是企业资金链断裂、企业倒闭潮涌现及外围环境愈来愈动荡,中国经济面临重大考验.其一,中小企业问题是一大威胁.9月新增贷款仅4,700亿人民币,创21个月来新低,反映中小企借钱困难,即使成功借贷亦要承受不断调升的利率,令经营加倍困难,温州、鄂尔多斯等地部分企业更因资金短绌而濒危甚至倒闭,农历年关前更可能出现企业倒闭潮.

中国政府要化解问题,现在宏观调控、货币政策仍偏紧下,需逐步增加对中小企施行”定向宽松”,避免企业的走佬潮、倒闭潮蔓延,引发失业潮,从而影响社会稳定.其二,欧美经济可能陷入双底衰退的威胁,将冲击中国.即使中国成功解决中小企资金链问题,他们仍需面对出口放缓.欧美债务危机以及经济持续放缓,甚至可能重陷衰退,将打击中国出口对经济的支持,中央是否需要或何时需要宏调转向,或以刺激政策扩大内需,抓紧外需的萎缩,将是中国经济能否软着陆的另一关键.

避免内外冲击,考中央平衡力.中国经济前景可较审慎乐观,过去一年因威胁中国经济最大的物价、楼价急涨问题,可能已见底并开始回顺,此令中国未来数月虽未致改变宏调大方向,但却有更大空间调整紧缩货币政策,推行各种针对性措施,纾缓中小企问题及抗衡国际经济的滑落,个中关键是能否准确掌握形势、果断出手,化危为机.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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