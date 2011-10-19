《信报》：经济徐徐滑落 政策适度微调

（10月19日社评）

中国第三季度经济增长持续小幅放缓至9.1%,数值逊于市场预期.从资料反映,中国国内生产总值(GDP)从去年第四季度9.8%持续四个季度回落,预料下降态势延续.基于今年前三季度GDP同比增长达9.4%,运行轨道仍处于9%水平之上,降低"硬着陆"之忧,但环球经济环境继续恶化,外部需求减弱,加上中国房地产市场进一步调控,难免增加下季度经济增长回落态势的风险.

从9月房地产投资的数据观察,在凌厉的房地产调控措施下,住宅销售额和融资减缩.9月份人民币新增贷款同比少增逾1,300亿元人民币,反映中国房产企业不断面对愈来愈大的资金压力.再看出口形势,按照9月PMI指数,当中出口分项指数反映,中国的出口需求急剧恶化.目前,欧洲经济形势相当恶劣,欧罗区制造业采购经理指数,8月跌至49.7,9月进一步滑落至48.5,持续两个月低于50的扩张分水线之下,显示欧罗区经济已逐渐丧失扩张动力.

昨天,反映银行间信任和拆借意愿的指标——欧罗区银行间同业拆借利率和隔夜指数掉期利率之间的利差(Euribor-OIS spread)再度回升,显示欧债危机再度升温,岌岌可危,外围经济形势充满动荡,令中国第四季度对欧美出口市场明显受压.中国经济增长目前仍然相对稳健,"硬着陆"机会不大.但第三季度增长速度持续回落,反映紧缩货币政策抑制了总需求的增长.在偏紧的货币政策和外围经济条件恶化下,第四季度增速预料进一步放缓.

目前运行了20个月的"负利率"周期持续,抑制了货币放松的政策空间,但货币供应量增速第三季度明显降低,狭义货币供应量M1的增速,更持续9个月低于广义货币供应量M2,若货币继续紧缩,对总需求的抑制作用,在出口进一步放缓及房产调控的绷紧形势下,恐怕构成更大的负面效应.整体来看,在目前实体经济持续放缓和流动性偏紧的状况下,为防止经济以较大幅度下滑,对于流动性的控制,不排除紧缩措施有宽松的可能,央行以适度放松的灵活手段,进行政策微调,确保经济稳定"软着陆",并为今年"十二五"开局之年确立可靠的经济增长结构转型基础.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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