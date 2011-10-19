希拉里突访利比亚首都的黎波里

路透利比亚的黎波里/苏尔特10月19日电(记者 Andrew Quinn/Tim Gaynor)---美国国务卿希拉里访问了利比亚首都的黎波里，并对“利比亚的胜利”表示称赞。不过卡扎菲效忠军仍坚守在卡扎菲老家苏尔特，利比亚新领导层依然面临挑战。

希拉里是自卡扎菲政权8月份倒台以来，造访的黎波里的美国最高级别官员。访问期间，希拉里被严密保护，折射出外界对利比亚新政权尚未完全控制全国的隐忧。

在会见利比亚执政当局总理贾布里勒(Mahmoud Jibril)後，希拉里谈到，她认为有必要把在推翻卡扎菲战斗中涌现的地区民兵组织加以集中管理。

希拉里表示：“‘国家过渡委员会’(NTC)致力于采取必要措施统一利比亚，令人感到欢欣鼓舞。”

“长期以来的经验告诉我们，将各种民兵组织团结为一支军队是必须的……拥有一支听命于政府的国家军队至关重要。”

尽管各地区民兵组织表示将效忠新政府，但很多分析人士认为，他们将是利比亚统一的最大威胁。

希拉里表示：“站在的黎波里这块自由的土地上，我深感自豪，我谨代表美国人民祝贺利比亚。这是属于利比亚的时刻，这是利比亚的胜利，未来属于你们。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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