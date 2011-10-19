想进入美国专业人士阶层？ 会计专业是敲门砖

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透华盛顿10月16日电（记者 Nanette Byrnes）---Gemma Urquiza还记得，她在芝加哥税务和咨询公司True Partners面试时，谈到了大学期间所获荣誉、职业规划以及她父亲的餐馆。
25岁的Urquiza来自墨西哥移民家庭，是家里四个孩子中的老大。像许多美国第一代移民那样，她发现会计专业是个很好的选择。
她的雇主看中她的职业操守、多元文化成长背景以及技术专长和对表格的精通。而她则享受这份工作带来的多样性以及稳定性。
长期以来，会计专业是美国第一代移民进入专业人士圈子的捷径。而薪资高、专注于数字，使其成为热门的职业选择。
不过，一些注册会计师称，招聘移民家庭的孩子有时候比较复杂，因为父母的意见往往影响力较大，而多数父母并不了解会计行业，而医药或法律等行业就不存在这种问题。
这些来自移民家庭的注册会计师入职後，可能面临新的挑战，譬如融入美国要经营关系、有时候还得自我推销的企业文化。
今年秋季会计公司加大校园招聘力度，而考虑到全球化趋势，像Urquiza这类有多元文化背景的候选人备受欢迎。
安永（Ernst & Young）美洲区招聘负责人Ken Bouyer告诉路透：“重要的是，要招到那些有才能的、能反映全球经济人口分布的会计师。”
很难具体统计注册会计师中第一代移民的数量，但大型会计公司确实不惜重资，推动企业员工结构多样化，积极接触大学、高中甚至语法学校的少数族裔学生。
在当前很多毕业生找工作困难的背景下，四大会计师事务所--普华永道[PWC.UL]，德勤[DLTE.UL]，安永[ERNY.UL]和毕马威[KPMG.UL]却表示今年预计将招聘超过3万名毕业生。
有报告称，这四大会计师事务所去年全球营收共计超过950亿美元，其中在美国营收为310亿美元，因此对它们来说，招聘员工多元化是非常重要的。
多元化背景优势
德勤合伙人Anna Mok出生于香港，在旧金山长大，她在一次采访中说，她“每晚用筷子”吃饭，但饭前看的是《脱线家族》（Brady Bunch）和《盖里甘的岛》（Gilligan's Island）等美国剧集。
Mok利用她的多元文化背景，已与多种行业的全球上市公司打了20年交道。她会说广东话，曾在香港工作过，现在负责东南亚区业务，并支持公司在中国市场的项目。
Urquiza去年1月加入True Partners，该公司招聘时专门考虑美国第一代移民并相应作出调整。
该公司把重点放在移民学生比较集中的城市大学，其执行长Cary McMillan称，重点是实现员工结构多元化。
美国高中学生人数在三年前见顶，预计未来20年将呈下滑趋势。McMillan称，由于白人和非裔学生人数减少，要重点关注来自东欧、亚洲和拉美的移民家庭子女。
他说：“我们要是不着手接触这些移民家庭的後代，就可能错过最优秀的一些孩子。”
父母影响力
招聘移民家庭子女，会有些独特的挑战。招聘者称，在一些群体中，父母对子女的职业选择影响力很大。
来自亚洲的父母可能希望子女当工程师、医生或律师。一些会计师和职业规划专家称，有些亚洲父母甚至认为会计算不上一门事业。
而出生于墨西哥和其他西班牙语国家的父母，可能更希望子女进入公共服务领域，譬如当教师。
普华永道首席多元化官Castanon Moats当初告诉父母准备当一名会计师时，他们的反应是：“为什麽不当律师？”
她说：“他们不了解会计行业……对他们来说，专业人士指的就是律师或医生。”
现年43岁的Moats一岁时随父亲从墨西哥移民至美国。她说这个行业吸引她，是因为它能带来稳定。而她家庭的高道德标准、诚实和价值观，也非常重要。
作为普华14人领导团队的一员，Moats欢迎类似背景的新人。她说：“第一代（移民）想取得成功，让父母自豪。他们负责并且忠诚。”（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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