中国9月全社会用电量增速较上月回升--能源局

要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透北京10月19日电---中国国家能源局数据显示,9月全社会用电量3,915亿千瓦时,同比增长12.2%,较8月9.1%的增速有所回升.
刊登在能源局网站的新闻稿并称,1-9月全国全社会用电量35,157亿千瓦时,同比增长12.0%.其中,第二产业用电量26,235亿千瓦时,增长12.1%.
据此计算,前九个月第二产业用电量占全社会用电量的75%,与前八月持平.
能源局数据并显示,1-9月全国发电设备累计平均利用小时为3,603小时,同比增长78小时.其中水电设备平均利用小时为2,388小时,下降301小时;火电设备平均利用小时为3,986小时,增加193小时.
同期全国电源工程完成投资2,428亿元人民币,其中水电635亿元,火电742亿元,核电532亿元,风电477亿元.
能源局此前数据显示, 8月全社会用电量4,343亿千瓦时,同比增长9.1%,较7月11.8%的增速进一步放缓.
此前人民日报援引电监会称,今年下半年中国电力需求依然旺盛,增速预计在11%左右,全年增速可能达到12%.
中国2010年和2009年的全社会用电量增速分别为14.56%和5.96%;分别与当年国内生产总值(GDP)10.4%和9.2%的增速相呼应,用电量增速被认为反映经济走势的重要指标.(完)
欲了解更多详情,请点选能源局网站(here)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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