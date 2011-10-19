中国9月全社会用电量增速较上月回升--能源局

能源局数据并显示,1-9月全国发电设备累计平均利用小时为3,603小时,同比增长78小时.其中水电设备平均利用小时为2,388小时,下降301小时;火电设备平均利用小时为3,986小时,增加193小时.

中国2010年和2009年的全社会用电量增速分别为14.56%和5.96%;分别与当年国内生产总值(GDP)10.4%和9.2%的增速相呼应,用电量增速被认为反映经济走势的重要指标.(完)