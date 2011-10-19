中共十八大将于明年下半年在京召开

路透北京10月19日电---中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议近日召开,会议决定党的第十八次全国代表大会将于2012年下半年在北京召开.

新华社援引该全会公告并称,要科学判断国际国内形势,全面把握改革发展稳定大局,保持经济平稳较快发展;并要加快推进文化体制改革.

"这次大会(十八大),是我们党在全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期召开的一次十分重要的会议,"全会公告称.

根据中国政府的换届安排,新一届政府班底将于明年10月召开的十八大(中国共产党十八大一中全会)初步搭成,而在2013年3月的全国人大会议时,所有新一届政府官员将尘埃落定.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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