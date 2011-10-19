中共十八大将于明年下半年在京召开

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透北京10月19日电---中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议近日召开,会议决定党的第十八次全国代表大会将于2012年下半年在北京召开.
新华社援引该全会公告并称,要科学判断国际国内形势,全面把握改革发展稳定大局,保持经济平稳较快发展;并要加快推进文化体制改革.
"这次大会(十八大),是我们党在全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期召开的一次十分重要的会议,"全会公告称.
根据中国政府的换届安排,新一届政府班底将于明年10月召开的十八大(中国共产党十八大一中全会)初步搭成,而在2013年3月的全国人大会议时,所有新一届政府官员将尘埃落定.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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