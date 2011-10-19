摩托罗拉推出全球最薄智能手机Droid Razr

路透纽约10月18日电(记者 Sinead Carew)---摩托罗拉移动(MMI.N)正在复兴其一度风靡的Razr(刀锋)品牌，推出了世界上最薄的智能手机——Droid Razr，希望借此与苹果(AAPL.O)iPhone一较高下。

这款新手机将从10月27日起通过美国运营商Verizon Wireless接受预订，11月正式上市。

这款手机号称拥有比iPhone更强大的芯片和联网速度，售价为299美元，比苹果最新推出的iPhone 4S高出100美元。

自2004年推出到2006年，Razr手机一直保持着火爆销售，但截至到2007年，Razr手机渐失光泽。

尽管Droid Razr手机可能会在Verizon Wireless上分流部分iPhone客户，但市场研究机构NPD Group行业分析主管罗斯・鲁宾(Ross Rubin)指出，这款手机不会重现Razr昔日的辉煌。Razr手机销量在几年内超过了1.3亿部。

鲁宾表示，只有大约10%的美国消费者会花300美元买一部手机。“这只是相对很小的一个市场。如果Droid Razr的售价为199美元，那麽它肯定很畅销。”

除了苹果，摩托罗拉还必须抗衡三星电子(005930.KS)和宏达电(2498.TW)。後两者料将在11月底之前在Verizon平台推出最新手机。

尽管Droid Razr手机让人印象深刻，但Avian证券的分析师马修・索恩顿(Matthew Thornton)依然对它能否威胁到iPhone手机表示怀疑，特别是去年的iPhone 4在Verizon Wireless仅售99美元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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