索尼PlayStation Vita新掌机明年登陆欧美市场

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透东京10月19日电---索尼公司(6758.T)周三表示，将于明年2月22日在美国和欧洲发售新型游戏掌机PlayStation Vita。
这款掌机的Wifi版在美国市场售价为249.99美元，3G/Wifi版售价为299.99美元，高于任天堂7974.OS3DS的美国售价169.99美元。该掌机将于今年12月17日登陆日本市场。
分析师指出，购买索尼游戏掌机的消费者多数是更有可能接受较高价格的发烧友。日报国内媒体报导称，PlayStation Vita于10月15日开始在日本市场接受预定，吸引了大批消费者。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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