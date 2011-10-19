苹果美国零售店周三停业悼念乔布斯

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透旧金山10月18日电（记者 Poornima Gupta）---知情人士透露，苹果(AAPL.O)美国零售店将于周三暂停营业数小时，以便员工参与全公司的悼念乔布斯活动。
悼念活动将于太平洋夏令时间上午10:00到11:30在苹果加州库比蒂诺总部的户外圆形剧场举行，届时美国零售店员工将可以收看直播。
此前斯坦福大学举行了一场乔布斯私人追悼会，据信硅谷知名人士、政治家和社会名流参加了此次活动。
多家苹果加州零售店已暂停周三上午的技术支持和使用辅导等活动的网上预约。
该知情人士并称，亚洲和澳大利亚苹果零售店员工将可以收看悼念活动的重播。
路透暂未能联系上苹果发言人对该消息置评。
乔布斯于10月5日因胰腺癌去世，终年56岁。苹果新任执行长库克在10月10日发给员工的备忘录中称，周三将举行追思会。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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