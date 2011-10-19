美国经济不太可能再次衰退--美联储官员

路透田纳西州查塔努加10月18日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示,美国经济不太可能再次陷入衰退,而近期经济指标改善的情况鼓舞人心.

洛克哈特称,经济成长仍过于疲弱,不足以拉低高达9.1%的失业率.但他指出,除非形势进一步恶化,否则美国联邦储备委员会(美联储)不会考虑采取另一轮购债计划.

"这取决于是否出现经济开始衰退、通缩压力和严峻的失业增加形势,而目前我们尚未面临这种局面,"洛克哈特发表讲话後称.

当被问到美联储是否应考虑采取更加具体的沟通举措,例如为重要的经济指标制定明确目标时,洛克哈特称,他支持制定明确的通胀目标.

洛克哈特还称,欧洲债务危机,以及美国国会可能无法就控制预算缺口问题达成一致,都是美国经济面临的主要威胁.周二,西班牙评级遭大幅下调表明,问题还远未得到解决.

尽管如此,洛克哈特指出,成长幅度仍不足以大幅拉低美国高居9.1%的失业率,而且短期内也不会大幅加快至推动就业增长的程度.

尽管美联储透过特别措施来努力支撑经济,但美国上半年国内生产总值(GDP)成长率仍不到1%.美联储在9月时宣布新的政策措施,将卖出4,000亿美元短期公债,转而买进长期债券.

这项措施旨在进一步推低长期借贷成本,但许多经济分析师都不认为该政策会对经济扩张带来明显效益.

"我预期该措施会带来温和的正面效果,"洛克哈特说."这项操作应被视为是整体政策的一部分.这套政策相当宽松."

洛克哈特认为近期对于经济的部份悲观看法有点过度.

"别给自己洗脑认为经济颓势或衰退是不可避免的,"他在当地一高尔夫俱乐部向特许金融分析师协会东田纳西分会表示."近期公布的多数数据都超越了许多人的低预期."

为因应严重衰退景况,美联储不仅将官方利率调降至近零水准,并且买进约2.3兆(万亿)美元公债和抵押贷款证券,以支撑脆弱的复苏.

尽管有这些努力以及大规模财政刺激方案,经济成长仍旧低迷,因此奥巴马总统已提出一项4,470亿美元的新就业计划.但该计划近日在参议院遭到否决,可能永远无法付诸实施.(完)

--编译 许娜/王冠中;审校 杜明霞/王兴亚

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