俄罗斯瞄准新目标 建月球殖民地

路透俄罗斯星城10月18日电---美国或许是首个载人登月的国家，但俄罗斯正紧盯更进一步的目标：建立月球殖民地。

俄宇航员和科学家周二称，月球上发现的火山隧道，或为首个月球殖民地提供天然庇护。

研究者一直认为，月球过去火山频发，或许留下了地下熔岩隧道。2008年，日本“月亮女神号”（Kaguya）飞船获得的图像显示，月球表面有一个数米深的神秘洞口，或能通往月球表面下方。

俄罗斯星城宇航员训练中心负责人谢尔盖・克里卡廖夫（Sergei Krikalyov）在探讨载人航天飞行未来的论坛上称：“月球可能是多孔球体这一新发现，或让我们建立月球基地的方式发生重大转变。”

“如果月球确有多处洞穴，能保护人类不受辐射和陨石伤害，月球可能是个比之前预想中更有趣的地方。”

克里卡廖夫称：“这样无需在月球挖土，修建?体和屋顶。用外面带有硬壳的充气模块，就可封住洞口。”

该训练中心另一名负责人克留奇科夫(Boris Kryuchkov)预计，2030年将建成首批月球殖民地。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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