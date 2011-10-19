俄罗斯瞄准新目标 建月球殖民地

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透俄罗斯星城10月18日电---美国或许是首个载人登月的国家，但俄罗斯正紧盯更进一步的目标：建立月球殖民地。
俄宇航员和科学家周二称，月球上发现的火山隧道，或为首个月球殖民地提供天然庇护。
研究者一直认为，月球过去火山频发，或许留下了地下熔岩隧道。2008年，日本“月亮女神号”（Kaguya）飞船获得的图像显示，月球表面有一个数米深的神秘洞口，或能通往月球表面下方。
俄罗斯星城宇航员训练中心负责人谢尔盖・克里卡廖夫（Sergei Krikalyov）在探讨载人航天飞行未来的论坛上称：“月球可能是多孔球体这一新发现，或让我们建立月球基地的方式发生重大转变。”
“如果月球确有多处洞穴，能保护人类不受辐射和陨石伤害，月球可能是个比之前预想中更有趣的地方。”
克里卡廖夫称：“这样无需在月球挖土，修建?体和屋顶。用外面带有硬壳的充气模块，就可封住洞口。”
该训练中心另一名负责人克留奇科夫(Boris Kryuchkov)预计，2030年将建成首批月球殖民地。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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