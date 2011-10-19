19日午间分析：重回2400点上方未果

经过昨日的放量大跌之後，今日A股市场早盘呈现弱势震荡整理态势。早盘沪综指一度反弹，并回到2400点关口上方，但是无奈上方压力较重，同时盘中个股继续调整，最终使得该关口得而复失，午盘沪综指报收于2385.03点，微涨0.06%。

笔者认为，短期内大盘若不能重新夺回2400点，那麽本次始于2318点的反弹恐将结束，而前期低点或将再度面临考验。虽然短期内股指可能继续下探，但是投资者也不用恐慌。A股大幅杀跌的空间有限，在政策没有明朗之前，大盘可能会以窄幅震荡来筑就底部。（完）