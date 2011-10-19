索罗斯否认为“占领华尔街” 运动提供资助

路透纽约10月13日电（记者 Mark Egan/Michelle Nichols）---乔治・索罗斯的发言人Michael Vachon表示，索罗斯并未为“占领华尔街”抗议活动提供直接或间接资助。此前有批评人士揣测，索罗斯对此次示威活动起了推波助澜的作用。

美国保守派电台主持人林堡（Rush Limbaugh）在与听众聊天节目中曾总结说：“索罗斯为这场运动提供了资金支持。”

但Vachon否认了外界臆测，他说：“这些臆测，源自那些反对抗议者、想质疑这场运动可靠性的人。”

公开文件显示，索罗斯创办的开放社会研究所（Open Society Institute）向旧金山的潮水中心（Tides Center）拨款至少350万美元，用于特定用途。而潮水中心曾向Adbusters提供资金支持，後者是加拿大的一个反资本主义组织，它的一场创意营销是“占领华尔街” 运动的导火索。

Vachon称，开放社会研究所明确了其捐款的用途，不像那些潮水中心可自由处置的普通资金，譬如捐给Adbusters的资金。

“我们给潮水中心的资金另有用途。”

潮水中心则拒绝置评。

根据2007-2009年披露的文件，开放社会研究所向潮水中心拨款350万美元，後者类似捐赠者的结算所，将捐款转给非盈利组织。潮水中心的合作夥伴还包括福特基金会和盖茨基金会等。

文件还表明，潮水中心在2001-2010年间向Adbusters提供了18.5万美元款项，其中包括2007-2009年间近2.6万美元。

总部在温哥华的Adbusters旗下有《广告克星》杂志，其发行量为12万份，以嘲弄流行广告而闻名。Adbusters称，该组织希望“改变公司行使权力的方式”，其目标是“颠覆现有权力结构”。

Kalle Lasn是Adbusters创始人之一，他表示，该组织活动资金的95%来自杂志订阅收入。

他说：“索罗斯的许多观点都很好。我也希望他能给Adbusters捐些钱，我们非常需要。但事实上，他没给过我们一分钱。”（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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