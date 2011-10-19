索罗斯否认为“占领华尔街” 运动提供资助

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透纽约10月13日电（记者 Mark Egan/Michelle Nichols）---乔治・索罗斯的发言人Michael Vachon表示，索罗斯并未为“占领华尔街”抗议活动提供直接或间接资助。此前有批评人士揣测，索罗斯对此次示威活动起了推波助澜的作用。
美国保守派电台主持人林堡（Rush Limbaugh）在与听众聊天节目中曾总结说：“索罗斯为这场运动提供了资金支持。”
但Vachon否认了外界臆测，他说：“这些臆测，源自那些反对抗议者、想质疑这场运动可靠性的人。”
公开文件显示，索罗斯创办的开放社会研究所（Open Society Institute）向旧金山的潮水中心（Tides Center）拨款至少350万美元，用于特定用途。而潮水中心曾向Adbusters提供资金支持，後者是加拿大的一个反资本主义组织，它的一场创意营销是“占领华尔街” 运动的导火索。
Vachon称，开放社会研究所明确了其捐款的用途，不像那些潮水中心可自由处置的普通资金，譬如捐给Adbusters的资金。
“我们给潮水中心的资金另有用途。”
潮水中心则拒绝置评。
根据2007-2009年披露的文件，开放社会研究所向潮水中心拨款350万美元，後者类似捐赠者的结算所，将捐款转给非盈利组织。潮水中心的合作夥伴还包括福特基金会和盖茨基金会等。
文件还表明，潮水中心在2001-2010年间向Adbusters提供了18.5万美元款项，其中包括2007-2009年间近2.6万美元。
总部在温哥华的Adbusters旗下有《广告克星》杂志，其发行量为12万份，以嘲弄流行广告而闻名。Adbusters称，该组织希望“改变公司行使权力的方式”，其目标是“颠覆现有权力结构”。
Kalle Lasn是Adbusters创始人之一，他表示，该组织活动资金的95%来自杂志订阅收入。
他说：“索罗斯的许多观点都很好。我也希望他能给Adbusters捐些钱，我们非常需要。但事实上，他没给过我们一分钱。”（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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