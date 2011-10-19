人民币议案反映出美国遭遇的不公平待遇--美国商务部次长

要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透香港10月18日电---美国商务部负责国际贸易的次长Francisco Sanchez周二表示,美国引发争议的旨在施压中国让人民币汇率升值的议案,反映了美国在美中贸易中遭遇的不公平待遇.
"参议院上周通过了该议案,议案代表了许多人所感受到的不公平待遇,这些人认为中国未能一直保证建立公平竞争环境,"Francisco Sanchez说.
"议案不只是有关汇率的问题,还涉及了知识产权保护和参与政府采购等方面的问题,"他在访问香港时对记者表示.
美国民主党议员上周誓言敦促众议院就该议案进行表决,以惩罚中国维持人民币汇率低估,他们认为这使中国企业在全球市场获得价格优势.
尽管该议案在参议院已获通过,然在众议院仍前途未卜.共和党议员反对该议案,财政部上周五亦表示,将推迟公布中国是否操控人民币汇率的报告至今年晚些时候.
"作为贸易夥伴,中国和美国应当通过真正确保并创立一个公平的竞争环境,来消除这些不公平现象及关切,这一点很重要.如果两国能够这麽做,则议案中所罗列的问题将因此减少或者消失,"Sanchez表示.
Sanchez上周率领一个美国生物科技领域的公司代表团访问北京,之後抵港.他表示美国正在朝出口翻倍的目标迈进.
"为了实现到2014年末出口翻倍的目标,我们每年的出口增幅需要达到14.8%,"他表示.
"美国2010年出口增长了17%,2011年前八个月增长了16%.我们的步伐超过预期,看来我们十分有可能实现奥巴马总统的出口翻倍的目标."(完)
--编译 李春喜;审校 侯向明
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