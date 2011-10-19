人民币议案反映出美国遭遇的不公平待遇--美国商务部次长

路透香港10月18日电---美国商务部负责国际贸易的次长Francisco Sanchez周二表示,美国引发争议的旨在施压中国让人民币汇率升值的议案,反映了美国在美中贸易中遭遇的不公平待遇.

"参议院上周通过了该议案,议案代表了许多人所感受到的不公平待遇,这些人认为中国未能一直保证建立公平竞争环境,"Francisco Sanchez说.

"议案不只是有关汇率的问题,还涉及了知识产权保护和参与政府采购等方面的问题,"他在访问香港时对记者表示.

美国民主党议员上周誓言敦促众议院就该议案进行表决,以惩罚中国维持人民币汇率低估,他们认为这使中国企业在全球市场获得价格优势.

尽管该议案在参议院已获通过,然在众议院仍前途未卜.共和党议员反对该议案,财政部上周五亦表示,将推迟公布中国是否操控人民币汇率的报告至今年晚些时候.

"作为贸易夥伴,中国和美国应当通过真正确保并创立一个公平的竞争环境,来消除这些不公平现象及关切,这一点很重要.如果两国能够这麽做,则议案中所罗列的问题将因此减少或者消失,"Sanchez表示.

Sanchez上周率领一个美国生物科技领域的公司代表团访问北京,之後抵港.他表示美国正在朝出口翻倍的目标迈进.

"为了实现到2014年末出口翻倍的目标,我们每年的出口增幅需要达到14.8%,"他表示.

"美国2010年出口增长了17%,2011年前八个月增长了16%.我们的步伐超过预期,看来我们十分有可能实现奥巴马总统的出口翻倍的目标."(完)

--编译 李春喜;审校 侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。