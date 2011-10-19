索罗斯否认为“占领华尔街” 运动提供资助

乔治・索罗斯的发言人Michael Vachon表示，索罗斯并未为“占领华尔街”抗议活动提供直接或间接资助。此前美国保守派电台主持人林堡在与听众聊天节目中曾总结说：“索罗斯为这场运动提供了资金支持。”但Vachon否认了外界臆测，他说：“这些臆测，源自那些反对抗议者、想质疑这场运动可靠性的人。”路透