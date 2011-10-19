中共十八大将于明年下半年在京召开

中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议近日召开,会议决定党的第十八次全国代表大会将于2012年下半年在北京召开.根据政府换届安排,新一届政府班底将于明年10月召开的十八大(中国共产党十八大一中全会)初步搭成,而在2013年3月的全国人大会议时,所有新一届政府官员将尘埃落定.路透