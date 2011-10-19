希拉里突访利比亚首都的黎波里

美国国务卿希拉里访问利比亚首都的黎波里，对“利比亚的胜利”表称赞。不过卡扎菲效忠军仍坚守在苏尔特，利比亚新领导层依然面临挑战。她是自卡扎菲政权8月倒台以来，造访的黎波里的美国最高级别官员。访问期间希拉里受严密保护，反映外界对利比亚新政权尚未完全控制全国的隐忧。路透