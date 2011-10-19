版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 10月 19日 星期三 12:45 BJT

9月人民币实际有效汇率环比涨3.77%--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年9月人民币实际有效汇率指数为125.01,环比上涨3.77%,连续三个月走高,且升幅逐渐扩大.至此,人民币实际有效汇率年内累计升幅已达4.24%,同期人民币名义有效汇率指数为115.58,环比涨2.70%. 至9月底,今年以来人民币兑美元汇价有约3.19%的升幅. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐