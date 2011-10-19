中国8月净减持美国国债365亿美元

美国财政部最新统计数据显示,8月份中国净减持美国国债365亿美元,终结此前连续四个月的净增持, 8月末中国持有美国国债总额为11,370亿美元,仍列全球首位,上月为11,735亿美元;持有美国国债量列第二的仍为日本,当月日本的持有规模增加218亿美元至9,366亿美元.路透