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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 19日 星期三 12:47 BJT

穆迪将西班牙债信评等调降两个级距

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二将西班牙主权债信评等调降两个级距,称银行和企业债务水准高企,使该国易受资金压力影响. 穆迪称,欧元区成长前景恶化,亦令西班牙在达成雄心勃勃的财政目标上面临更大挑战,而且若欧元区债务危机进一步升高,西班牙评等可能再次遭调降. 路透

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