美国会考虑减赤不应只着眼税务改革--盖特纳

路透华盛顿10月18日电---美国财长盖特纳周二表示,国会到年底时需要确定至少1.2万亿美元的预算削减计划,但冀望税务改革来达成目标恐怕时间不够.

盖特纳向参议院小型企业委员会承认,美国税收制度中充斥着特殊优惠,但他认为进行全面改革的任务过重,负责削减赤字的特别委员会将难以承担,因为时间很紧."我们不准备在两个月内进行全面税收改革,"他表示.

盖特纳认为,国会应该把重点放在与奥巴马政府4,470亿美元就业计划有关的税务问题上,其中包括延长即将到期的薪资税惠以及在课税中扣除企业用完税所得进行的新投资.

"这是向全面税务改革的过渡,并非以此替代改革本身,"他说.

参议院共和党人已经让就业计划全盘通过的希望破灭,迫使政府和民主党议员考虑推动议案在国会获得部分通过.

盖特纳在两个小时的听证会上呼吁国会支持奥巴马计划中的专项条款.他表示,小型企业在衰退後仍面临艰难的经济形势,受到的挑战也比大企业更严峻.

**不能单纯依赖税收改革**

针对缅因州共和党参议员Olympia Snowe反复提出的推动广泛税收改革的要求,盖特纳表示,单纯的税收改革不足以拉动美国经济快速增长.

而谋求2012年连任的美国总统奥巴马,正面临重振美国经济和创造就业的压力.美国失业率已连续五个月徘徊在9%上方.

奥巴马政府推动就业增长的一揽子计划,恰逢美国国会削减赤字委员会急于在11月23日前达成控制联邦政府开支的协议.美国国会随後需在12月23日前批准该方案.

如果立法者未能批准,将触发从2013年起自动削减联邦预算,各部门的开支都将减少,其中国防部受到的冲击最大.

盖特纳向共和党人表示,税收法案的任何改革必须让美国最富裕群体承担更大税负,以促进美国预算更趋平衡.

"如果不通过税收改革的各种办法从美国最富裕阶层手中筹到一笔额外的收入,那麽国家将长期负担难以承受的赤字,那将损害经济成长,"他并称.

在听证会上,美国议员对政府当局仅向全国332家社区银行提供约40亿美元的小企业贷款资金表示不满.总额300亿美元的该计划旨在鼓励小银行增加小企业贷款,冀望由此创造更多就业机会.(完)

--编译 郑茵/肖群英; 审校 高琦

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