美国通过新规限制商品市场投机行为

* CFTC以3:2的投票结果通过限制商品投机交易的规定

* 虽经过多年的辩论,该议题仍具争议

* 金融业可能发起法律挑战作为回击

路透华盛顿10月18日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周二经过投票,以微弱优势通过了史上最严厉的限制商品投机规定,这可能会令四年来的辩论核心从监管机构移至法院.

CFTC以三票赞成、两票反对的结果通过了"仓位限制"规定,该规定将限制任何单一交易商可以持有期货和互换交易合约的数量.华尔街和交易公司强烈反对该规定,称其为旨在限制原油和谷物价格上涨,但误入歧途的政治努力.

该规定尽管已经历过数月的严密评估,但直到(投票前的)最後一分钟还在修改.是项规定一如预期放宽了一些具有争议的条款,令业界感到一丝宽慰.

但这却不能缓解业界对这项规定获批的失望情绪,因为其可能会迫使摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)等银行业者,以及包括谷物巨擘--嘉吉(Cargill)在内的交易商缩减业务规模,而且可能会阻碍金融资本流入商品市场.

从一开始分歧就相当鲜明,令该规定更有可能面临法律挑战.这将是CFTC主席詹斯勒(Gary Gensler)需跨越的又一道障碍.詹斯勒正在与敢于冒险的共和党人及充满敌意的华尔街角力,以实施近期金融改革的有关规定.

任期已满的民主党人Michael Dunn称,他将遵从多德-弗兰克(Dodd-Frank)金融改革法案,但却认为仓位限制规定危险地分散了人们本该放在更重要问题上的注意力.Dunn的一票十分关键,他可以一直留任到2012年末,直至参议院确认继任人选.

"仓位限制规定仅是一件小事,不必要地占用了本该用于防范另一场金融危机的人力和财力资源,"Dunn说,"在最坏的情况下,该规定可能导致价格波动加剧及避险难度加大,从而损害本欲保护的市场."

该决定亦未能安抚此前呼吁实施更严格监管的人士,如英国慈善机构--牛津饥荒救济委员会(Oxfam)和参议员Bernie Sanders,後者是严格限制投机的长期拥护者.

"CFTC已向前走出一步,但尚需采取更多行动,我准备在这一过程中发挥积极作用,"Sanders在声明中表示.

**挑战迫近**

一如预期,CFTC的两位民主党人Dunn和Bart Chilton,与主席詹斯勒一道投下赞成票,而共和党人Jill Sommers和Scott O'Malia反对该措施.O'Malia指出,CFTC已超越权限,并赞同业界有关该法规没有"事实证据"支持的主张.

"我们通过压缩真实对冲操作的豁免空间等举措超越了法律边界,"Sommers告诉路透,"这可能成为民众用作提起诉讼的把柄."

但CFTC发言人表示,该机构从未因法规问题面临诉讼.

问题的核心在于,没有证据显示过度投机导致价格攀升.也没有迹象证明,不采取措施限制交易商会招致损失,因此很难阐释该举措是利大于弊.

对于投机客,尤其是在过去10年间向商品市场投入约3,000亿美元的机构投资者是否在操纵价格,或是否价格仅反映市场供求状况的问题,来自学者、政府和银行的数十份研究报告看法不一.(完)

--编译 兰秀娟/肖群英;审校 徐文焰

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