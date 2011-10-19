中国未来两季度进出口形势相当严峻

9月2日在青岛港拍到的图片。 REUTERS/Stringer

* 预计未来两个季度进出口形势"相当严峻"

* 将积极扩大进口,并保持出口政策基本稳定

* 鼓励中国企业到欧洲投资

* 欧洲对华投资由同比增长转为下降

* 9月全国实际使用外资(FDI)同比增长7.88%

路透北京10月19日电---中国经济"软着陆"仍面临外贸形势严峻的挑战.商务部周三坦承,近几个月影响中国外贸发展的不利因素增加,未来两个季度的外贸形势会相当严峻.

商务部发言人沈丹阳在例行新闻发布会上并表示,中国将积极扩大进口,并努力保持汇率等出口政策的基本稳定;且将继续鼓励中国企业到去欧洲投资.

"由于国内外环境的变化,特别是这几个月来影响中国外贸发展的不稳定、不确定因素增加,四季度和明年,至少明年一季度的进出口形势会相当严峻."他表示.

综合考虑外需成本和汇率、基数等因素,商务部预计,今年全年进出口增幅将呈现"前高後低"走势.

中国海关上周发布数据显示,9月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%,增幅双双逊于预期;同期贸易顺差则进一步收窄至145.1亿美元.

沈丹阳称,中国未来将努力保持出口退税、外贸信贷、出口信用风险保障、人民币汇率、跨境贸易人民币结算、贸易便利化等出口相关政策的基本稳定;同时积极扩大进口.

他并指出,在对外贸易规模持续扩大的情况下,今年前三季度顺差规模进一步缩小,表明"质疑中国贸易顺差过大、并且企图借此对中国施压是没有道理的."

目前贸易顺差规模仅占中国对外贸易总额的4%左右,相当于中国GDP的2%多一点,这两个比重都在进一步下降中.

美国参议院上周通过了惩罚中国汇率政策的议案,并已送往众议院审议.对此中国三大政府部门再度坚决予以反击.在全球经济动荡之际,若中美"贸易战"引爆,将令原本就不明确的全球经济前景愈发堪忧.

"如果美方一意孤行,将严重损害中美互利关系和两国人民的长远利益.中方将不得不做出进一步的反应."沈丹阳称.

**欧美对华投资减少**

商务部数据显示,9月中国实际使用外资(FDI)金额90.45亿美元,同比增长7.88%.前九个月实际使用外资金额866.79亿美元,同比增长16.6%.

从商务部详细数据看,来自新兴经济体的对华投资持续大幅增长,美国投资降幅有所减小,但欧洲对华投资由同比增长转为下降.

1-9月,亚洲十国/地区对华实际投入外资金额653.23亿美元,同比增长23.66%;美国对华实际投入外资金额18.77亿美元,同比下降9.88%.欧盟27国实际投入外资金额41.84亿美元,同比下降1.8%.

沈丹阳称,欧盟企业对华投资总体情况是很好的,同时中国政府仍鼓励中国的企业到欧洲去投资.

"中国企业到欧盟投资是互利共盈的,是完全的企业行为,"他说.

而针对中国与东盟国家出现的敏感事件,他认为个别偶发事件不会影响中国和东盟关系的大局.今年三季度中国东盟的贸易额又同比增长了26.4%,且过去"贸易重、投资轻"的现象亦大为改观.

商务部数据显示,1-9月中国境内投资者对129个国家和地区的2,526家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类对外直接投资407.5亿美元,同比增长12.5%.

截至9月底,中国对外承包工程业务累计签订合同额7,925亿美元,完成营业额5,022亿美元.(完)

--发稿 尹嫄婷; 撰写 李然; 审校 乔艳红

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