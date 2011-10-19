梅德韦杰夫未来总理身份有点儿悬

路透莫斯科10月18日电(记者 Timothy Heritage)---梅德韦杰夫未来能否担任俄罗斯总理一职似乎有点儿悬，因普京暗示，梅德韦杰夫的总理任命并非板上钉钉。

梅德韦杰夫和普京同意在明年大选後交换职务，即梅德韦杰夫将卸任总统，接替普京担任总理。

但普京在周一接受采访时表示，梅德韦杰夫能否组建政府取决于统一俄罗斯党在12月4日国家杜马选举中的表现。

梅德韦杰夫是作为统一俄罗斯党领军人物参加国家杜马选举，因此该党的表现将直接影响他的未来。该党肯定会赢得大选，但民调显示，该党或很难保持其三分之二多数派优势。

莫斯科卡耐基中心(Carnegie Center in Moscow)的分析师彼得诺夫(Nikolai Petrov)表示：“日益跛脚的统一俄罗斯党正在失去某些阵地，梅德韦杰夫的角色与统一俄罗斯党紧密相关，他需要向该党注入能量。”

“如果梅德韦杰夫未能很好地履行总统职责，普京觉得自己有义务帮助这位忠心耿耿的夥伴。这也是普京为什麽没有直接伤害梅德韦杰夫的原因，现在就看梅德韦杰夫自己能不能幸存了。”

过去两周，两人均利用电视采访为彼此分割权力的决定辩护，向投资者和公众保证，普京的回归并不意味着政治和经济的停滞。

他们还寻求说服俄罗斯选民，即俄罗斯的民主并非危如累卵，选民的选票是算数的。他们称，国会和总统选举都将完全自由，不会提前操纵结果。

现年59岁的普京周一暗示，梅德韦杰夫的政治未来可能取决于国家杜马的选举。

普京说：“如果选民认可这份候选人名单，我们会尝试组建一个有效的国会，其中，统一俄罗斯党依然占主导地位，梅德韦杰夫就能在此基础上组建一个有效的政府。”

多数政治分析师和评论家表示，梅德韦杰夫目前成为总理的可能性很大，但不排除其他可能。

他们表示，外界愈发怀疑梅德韦杰夫能在这个位子上坐多久，尽管他的支持率强劲，只稍逊于普京。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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