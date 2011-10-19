《阳歌专栏》盛大拟退市：是动真格还是虚晃一枪？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）

**盛大拟退市：是动真格还是虚晃一枪？**

科技行业今日头条绝对是盛大网络SNDA.O宣布其创始人兼总裁陈天桥计划将公司私有化。过去几个月，由于信任危机，赴美上市的中国企业股价大跌。问题是，陈天桥是否要动真格，如果确实如此，其它公司或将仿效，争取其他投资者看好其股票。

陈天桥给出的美国存托股（ADS）回购价为每股41.35美元，较其上周五收盘溢价24%。我预计，在很大程度上，这是一个噱头，陈天桥实际上无意执行。此举显然不具约束力，也印证了市场猜测，上述消息公布後，盛大网络股价上涨14%，但周一收盘价仍为38.33美元，远低于陈天桥提出的回购价格。

中国一些观察人士称，盛大网络在国内市场更知名，陈天桥或是为盛大回归A股做准备，何况国际板或在明年前後上市。这也可能是个长期过程，盛大可能要耐心等待一段时间，因为中国移动(0941.HK)(CHL.N)、联想(0992.HK)、汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)等许多大公司也在推进国际板上市，并可能获得优先权。另外，盛大没理由不能同时在中美上市，因此其在美国退市更没必要。

总之，陈天桥喜欢得到关注，私有化会让盛大暂时黯淡，他无疑不希望这样。那麽，最近盛大拟私有化的动向更像一场作秀，尽管目前市场人气不利，盛大及其他在美上市的中国企业不会从海外退市。

一句话：盛大网络管理层计划进行公司私有化，此举更多只是一个噱头，不会真的发生，在美上市的其它中国企业不大可能采取类似行动。

**明阳获巨额融资 表明中国不理会西方反对**

如果中国计划以削减对替代能源行业的补贴，来回应西方国家指责的话，那麽可以确定风能设备大厂--明阳风电产业集团发布有关获得巨额融资支持的声明，没有体现出这种意图。明阳风电声明称，中国国家开发银行将向该集团提供50亿美元合作融资，支持明阳风电扩大海外及国内市场销售。

这确实是国家支持的补贴行为，属于眼下欧美国家热议的太阳能行业焦点。一直观望的西方国家政府最终也无法继续坐视不管，中国大规模支持替代能源行业的举动引起了他们的关注。

中国的大力支持政策，加上明阳风电有关获得融资支持的此类声明，恐使本国太阳能行业难免遭受惩罚性关税，即便明阳的重点是风能而非太阳能，但对规避此类惩罚性关税似乎也将无济于事，这对本已境况艰难的中国太阳能企业无疑会是雪上加霜。

倘若此类高调项目是中国政府想借助这种方式，表达无意停止对替代能源企业的大力支持，那麽我希望新的惩罚性关税措施宜早不宜迟，尽快结束中国和西方国家之间互不让步的僵持局面。当然，也有可能明阳风电宣布这项交易的时机不妥，中国也许依然愿意削减对太阳能企业的支持。时间会证明一切。

与此同时，众多太阳能企业陷于苦苦挣扎状况。其中的太阳能电池生产商Canadian Solar(CSIQ.O)发布了明显喜忧参半的猜测更新。该公司称，将实现第三季度销售目标，但利润率会远低于之前的预估，主要归因于市场竞争激烈导致的大幅降价。凡此种种意味着危机或许会得到缓解，但并不会结束，甚至在欧美加徵惩罚性关税的情况下再度升温。

一句话：明阳风电声明获得国家巨额融资支持，表明中国将不顾西方国家反对，继续大力支持国内替代能源行业发展。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王凤昌

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