中国将开展沿海溢油风险防范检查

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京10月19日电---据新华社报导，中国将开展沿海地区陆源溢油污染风险防范检查。
新华社引述中国国家环保部新闻发言人陶德田的话称，此次检查旨在提高高级政府、相关部门和沿海企业对于安全生产与环境风险防范的意识。建立完善溢油污染风险防范制度。
根据新华报导，中国环保部会同另外六部带队组成7个检查组，将于10月下旬至11月上旬对沿海11个省（区、市）进行全面检查，包括广东、上海、天津与浙江等在内。
新华称，此次检查对象为涉及陆上石油勘探、开采、 炼制，石油、成品油贮存、管线输送等的企业。
近年来中国出现的溢油事故越来越多，严重损害环境，威胁饮用水安全。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。