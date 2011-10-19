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气候环境 | 2011年 10月 19日 星期三 14:01 BJT

中国将开展沿海溢油风险防范检查

路透北京10月19日电---据新华社报导，中国将开展沿海地区陆源溢油污染风险防范检查。

新华社引述中国国家环保部新闻发言人陶德田的话称，此次检查旨在提高高级政府、相关部门和沿海企业对于安全生产与环境风险防范的意识。建立完善溢油污染风险防范制度。

根据新华报导，中国环保部会同另外六部带队组成7个检查组，将于10月下旬至11月上旬对沿海11个省（区、市）进行全面检查，包括广东、上海、天津与浙江等在内。

新华称，此次检查对象为涉及陆上石油勘探、开采、 炼制，石油、成品油贮存、管线输送等的企业。

近年来中国出现的溢油事故越来越多，严重损害环境，威胁饮用水安全。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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