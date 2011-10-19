美国大银行与各州接近达成止赎协议 或获更多豁免权

路透华盛顿10月18日电---美国各州和大型银行就抵押贷款滥用行为的谈判,差不多就一项关键的症结达成协议.这一症结已使和解协商持续了一年多.

据知晓谈判情况的三位消息人士称,月底前可能会达成协议.

上述消息人士称,根据和解协议提议的条款,银行将获得各州法律上的诸多豁免权,做为为资不抵债的房屋贷款进行再融资的交换.

该交易可能给美国萎靡不振的楼市带来一些宽慰,并降低银行在法律风险方面的不确定性,这一因素已经拖累了银行股价格.

银行业者一直拖延着数十亿美元的和解提议,因为他们对享有法律豁免权的要求超过各州总检察官准备提供的程度.

据两位知情消息人士,最近几日,各州总检察官已同意豁免大型银行,不再因其首推这类贷款时所犯下的法律错误而对其提讼,比如未核实收入就批准借款人的贷款.为此银行将同意为那些仍在偿还贷款、但已资不抵债的借款人提供抵押贷款再融资.

各州和几家联邦机构正就该协议,与美银(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)、富国(WFC.N)、花旗(C.N)以及Ally Financial进行协商.(完)

--编译 李爽;审校 张若琪

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