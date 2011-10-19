《Russell专栏》GDP数据无关紧要 中国商品需求前景仍光明

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 王兴亚/孙茉莉

路透新加坡10月18日电---毫无疑问,中国第三季经济增速放缓将抓人眼球,但工业生产和零售销售等数据描绘出的中国对大宗商品需求景象更为光明.

中国第三季国内生产总值(GDP)同比增速从上季的9.5%降至9.1%.不过,让我们先撇开这一点.这可能是中国经济增长连续第三个季度放缓,且低于9.2%的市场预期,但仍然与经济实现软着陆保持高度一致,并不表明中国经济即将摔下悬崖.

从商品需求角度看,更为重要的数据是工业生产.中国9月工业生产同比增速加快至13.8%,高于13.3%的预估值以及8月的成长13.5%. 相较于GDP数据提供的历史经验,这是一个较新的数据,证明了担忧中国制造业正走向停滞无非是杞人忧天.

工业生产数据还确认,7月和8月采购经理人指数(PMI)下降只是暂时现象.中国9月PMI扭转跌势,升至51.2,超过50的荣衰分水岭.欲浏览中国GDP及工业生产数据图表,请点选:(link.reuters.com/wud54s)

另一重要指标是固定资产投资,1-9月的固定资产投资增加24.9%,高于预期的增长24.8%.9月零售销售较上年同期激增17.7%,优于预期的17%的增幅,8月时亦为增长17%.

归总到一起来看,工业产出、固定资产投资和零售销售数据均指向经济扩张步伐仍强劲,国内行业迄今展现出的抗跌性,能弥补向发达国家出口的减少,尤其对欧洲.

从9月的商品需求中便可见一二,当月铜进口增加11.8%,至去年5月以来最高,铁矿石进口创下1月来的最高,且基于每日的石油进口来看,也要略好于上月.当然周二公布的所有数据数据均只代表历史,并不意味着将来也会取得类似的成绩.

不过就目前的迹象来看,非常有理由认为中国对商品的需求仍将保持旺盛,仍将是全球经济增长的动力.目前货币紧缩政策似乎发挥了功效,因第三季前段增长率降低,且通胀已开始下滑.

不过经济增长力道足以使得经济出现软着陆,就公布的数据来看在第三季末之前经济甚至可能重拾了一些增长动能.就出口等对外行业表现疲弱来看,中国仍面临诸多风险,不过只要西方的经济衰退只是雷声大雨点小,那麽中国应能支撑得住.

对商品来讲,以工业产出13-14%的增幅及固定资产投资近25%的增长来看,足以预示铁矿石、铜、煤炭和原油的需求将继续保持稳健.

9月的发电量数据亦是一个亮点,当月发电量较上年同期增加11.5%,连续第八个月录得两位数增幅.鉴于9月水力发电较上年同期减少20.2%,意味着煤炭和天然气需求增加,这或许会增加这些燃料的进口.

近期主要大宗商品价格下滑或许会进一步提高中国的胃口,尤其是对原油和铜的需求.9月表观石油需求较上年同期增加1%至每日890万桶,增速较低,部分原因是去年9月数据创下纪录高位,不过这也表明中国的石油需求增长至多是温和.

鉴于石油主要用于交通和工业燃料,虽然近期油价回落,但倘若未来几个月的进口仍未能复苏,将引发对中国经济强势的质疑.

不过现在就对前景下定论还言之过早,在全球环境愈发具有挑战性之际,迄今中国一直在实现冷暖适度的经济状态.