德国安联保险称多数人低估洪灾风险

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦10月18日电---德国安联保险集团（Allianz）发布的报告称，洪水是全球最常见的自然灾害，保险公司采用科学方法，以更好地预测洪灾风险，但多数人低估了洪水的破坏力。
安联称，去年发生的严重洪灾中，有182起是气候变化和人为因素导致，人为因素包括对农业和排水的限制增加。
安联10月报告中称：“2010年，据全球灾情数据库EM-DAT统计，影响人数超过100人、或死亡人数超过10人的自然灾害至少有400起。”
其中近半数灾害是洪灾，全球受影响人数多达1.79亿。
据澳大利亚保险协会称，今年1月，澳大利亚昆士兰洪灾产生的保险理赔金额为3.64亿美元。
安联再保险（Allianz SE Reinsurance）的Markus Stowasser称：“因为修路等原因，越来越多的天然排水区受阻。此外，越来越多的住宅项目建在河流附近。”
安联呼吁各大保险公司向民众普及“有效防范风险”的观念。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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