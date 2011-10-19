被控窃取美国商业机密 华人科学家认罪

路透华盛顿10月18日电（记者 Jeremy Pelofsky）---华人科学家黄克学（音译）周二认罪，承认从美国两大公司窃取有关杀虫剂和食品的商业机密，并将信息泄露给中国和德国。

现年46岁的黄克学2003-2008年任职于印第安纳的陶氏化学(DOW.N)子公司，期间带领科学家小组，研发有机杀虫剂，随後又在嘉吉公司（Cargill）就职。

黄克学在印第安纳联邦法院认罪，承认从嘉吉窃取贸易机密，并曾在陶氏参与经济间谍活动。这是美国经济间谍法（U.S. Economic Espionage Act）1996年立法以来第八例此类指控。

这也是中美公司激烈竞争的背景下，美国商业机密被窃取、泄露给中方的最新事件。

根据黄克学在印第安纳联邦法院的认罪协议，他承认，尽管签署了保密协议，他还是将陶氏产品多项机密泄露给德国和中国的研究人员。

认罪协议称，他还曾获得中国政府拨款，在湖南师范大学进行研究，并基于他从陶氏获得的信息，发表了多篇与工作相关的论文。

根据认罪协议，黄克学还承认，他试图在华研发并生产杀虫剂，与前雇主陶氏竞争。

当事公司陶氏益农（Dow AgroSciences）称，该公司能识别使用了被黄克学窃取的专利技术的产品，公司将采取措施，监控国际市场，打击仿品。

陶氏益农发表声明称：“如果发现此类仿品，我们将动用一切必要法律手段，确保我们的知识产权得到有效保护。”

检方称，黄克学承认，离开陶氏益农到嘉吉工作後，他还窃取了嘉吉用于制造新食品的一种关键（酉+每）的信息。

检方还称，他将该机密信息发送给湖南师范大学的一名学生。记者暂未联系到嘉吉公司代表置评。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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