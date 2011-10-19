LVMH首次开放工坊 展示奢侈品秘密

路透巴黎10月17日电（记者：Alexandria Sage）---奢侈品巨头酩悦轩尼诗-路易威登(LVMH)(LVMH.PA)有史以来第一次向世人开放其奢华的工作坊、设计陈列室和酒窖，展示其奢侈品牌背後隐藏的成百上千能工巧匠和精良雅致的制作工艺。

据该公司称，为了“展示高质量的真正本质”，公司旗下的25个品牌在15日和16日向公众开放。

迪奥(Christian Dior)和纪梵希(Givenchy)等高级女装品牌在巴黎迎接了数百名好奇的参观者；在法国盛产香槟酒的地区，唐培里侬香槟王(Dom Perignon)和酩悦香槟(Moet & Chandon)等世界顶级酒厂也向公众开放了其酒窖。

在意大利，宝格丽(Bulgari)、芬迪(Fendi)和璞琪(Pucci)参加了开放日活动。该集团旗下品牌在西班牙、苏格兰和波兰也加入了这项活动。

巴黎珠宝名店尚美(Chaumet)高层Beatrice de Plinval称，“这些都是艺术珍品，充满了创作激情。”她指的是近3000件王冠或珠宝头饰。该公司自1780年开始为法国贵族服务，以後一直经营此类饰品。

在尚美工作了15年的珠宝工匠Nicolas Tappou解释说：“每个品牌都有不同的特点，需要花时间去了解。”他是为LVMH旗下众多着名品牌工作的无数幕後工匠中的一员。

“太棒了！”参观者Vocella Maryse惊呼道。她是在巴黎郊区目睹迪奥风采的众多参观者中的一员。她说：“你可以看到它为什麽如此昂贵，现在我能理解了。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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