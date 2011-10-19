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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 19日 星期三 15:18 BJT

国米1-0胜里尔

周二在欧冠联赛小组赛B组一场比赛中，帕齐尼在比赛上半时一记精彩的凌空抽射破门，帮助国米1-0领先，国米最终以这一比分击败里尔，三场比赛积6分，列小组第一。另外同组另外一场比赛中，莫斯科中央陆军3-0胜特拉布宗体育。图为队友庆祝帕齐尼（中）进球。路透

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