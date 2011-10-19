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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 19日 星期三 15:17 BJT

本菲卡2-0胜巴塞尔

周二在欧冠小组赛C组一场比赛中，客队本菲卡2-0胜巴塞尔。巴西人塞萨尔第20分钟首开纪录，帮助本菲卡获1-0领先优势，而比赛结束前第15分钟，刚刚上场5分钟的巴拉圭人卡多索利用巴塞尔松动的防守，为本菲卡再添一分。图为卡多索（右）进球后与队友塞萨尔庆祝。路透

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