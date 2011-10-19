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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 19日 星期三 15:14 BJT

曼联2-0胜加拉迪

周二欧冠联赛小组赛C组第三轮比赛中，鲁尼下半场两次主罚点球命中，帮助曼联客场2-0胜加拉迪，这也是曼联本赛季欧冠联赛首次获胜。伤愈後首发出场的曼联队长维迪奇下半场因犯规遭红牌罚下。比赛最後时刻，主队佩伦迪亚因领到第二张黄牌也被罚下。路透

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